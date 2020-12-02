Охрану хвойных деревьев усилили в Тамбовской области перед Новым годом

В Тамбовской области работники лесных хозяйств совместно с сотрудниками правоохранительных органов усилили охрану хвойных деревьев. Такая мера принята в преддверии новогодних праздников.

Особое внимание специалисты уделят местам вероятной вырубки. В регионе уже разработаны маршруты патрулирования, а также зоны размещения контрольных постов. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Жителям Тамбовской области напоминают, что за незаконную вырубку хвойного дерева предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей. Также нарушитель обязан возместить ущерб лесному фонду. Если ущерб превышает 5 тыс. рублей, законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

В конце ноября охрану хвойных молодняков усилили в Алтайском крае. В лесах проводятся регулярные рейды и установлены круглосуточные посты.