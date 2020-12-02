Более 20 млрд рублей выделили на 800-летие Нижнего Новгорода

На празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году выделили более 20 млрд рублей. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к юбилею сообщил губернатор Глеб Никитин.

Он напомнил, что изначально бюджет 800-летия был 802 млн рублей, которые выделили из федерального бюджета. Однако в 2019 году на реализацию пяти ключевых проектов направили еще порядка 10 млрд рублей. К тому же регион из своей казны выделил более 10 млрд рублей.

Ключевые направления подготовки к масштабному мероприятию — это инфраструктурная и событийная программы, а также вовлекающие проекты. Планируется отреставрировать 100 объектов культурного наследия, благоустроить 14 знаковых исторических территорий, подготовить порядка 80 общественных и более 220 дворовых территорий.

На очереди — реализация пяти крупных проектов, своеобразных символом 800-летия, рассказал Никитин, слова которого приводит ИА «НьюсНН».

Один из пяти знаковых объектов — Нижегородский кремль. К этому времени в порядок удалось привести Никольскую, Дмитриевскую и Ивановскую башни.

Заседание оргкомитета празднования 800-летия Нижнего Новгорода прошло накануне, 1 декабря, в Москве. В нем участвовали в том числе первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что к 800-летию Нижнего Новгорода реконструируют Мытный рынок на Большой Покровской улице. Торговля на нем возобновится в апреле 2021 года.