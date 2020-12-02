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Три ребенка погибли при пожаре в Оренбургской области

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Тела троих детей обнаружили при тушении пожара в частном доме в Оренбургской области. 29-летнюю хозяйку дома госпитализировали с ожогами.

Пожар произошел утром в частном доме на улице Калинина в Новотроицке. Сотрудники МЧС вынесли из горящего дома детей двух, четырех и шести лет. Спасти их жизни не удалось, сообщает РИА «Оренбуржье». Хозяйка дома доставлена в реанимацию.

Причины пожара пока не называются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Для установления обстоятельств происшествия будут проведены необходимые экспертизы.

Уголовное дело по факту пожара возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В рамках предварительного следствия будет дана оценка условиям воспитания погибших детей.

Ранее сообщалось о пожаре в Липецкой области, в котором погибли женщины 51 и 53 лет. Огонь охватил дачный домик в садовом товариществе.

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