Директор Ледового дворца в Петербурге ушел в отпуск после концерта Басты

Генеральный директор Ледового дворца в Санкт-Петербурге ушел в отпуск, на время его отсутствия назначен новый руководитель. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что до окончания разбирательств, возникших из-за скандала, связанного с концертом рэпера Басты, исполнение обязанностей гендиректора возложено на первого заместителя Виктора Власова.

Изотов занимает пост руководителя Ледового дворца более 15 лет. В 2013 году награжден знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Прошедший 27 ноября в Ледовом дворце масштабный концерт Басты возмутил жителей города. Власти организовали проверку. Сообщалось, что во время концерта дворец был заполнен людьми, в том числе и в фан-зоне. Вместе с тем с 14 ноября в Санкт-Петербурге действует ограничение на проведение концертов и спортивных мероприятий. Залы разрешено заполнять не более чем на 50%. Кроме того, зрители должны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Накануне Роспотребнадзор принял решение приостановить работу Ледового дворца после концерта рэпера и передал материалы о мероприятии в суд. При этом Ледовому грозит штраф до 500 тыс. рублей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала недопустимыми массовые мероприятия в условиях текущей эпидемической ситуации.

Сам Баста прокомментировал сложившуюся ситуацию своем Instagram-аккаунте 1 декабря. Исполнитель заявил, что все требования по соблюдению правил безопасности на фоне распространения коронавируса были соблюдены.

Он подчеркнул, что на концерте не было танцевального партера и билетов без мест, а маски посетителям, пришедшим на выступление, выдавались бесплатно.