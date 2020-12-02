Режиссер Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Плотникова

Режиссер, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко выразил в среду, 2 декабря, соболезнования в связи со смертью народного артиста России Бориса Плотникова.

«То, что он снимался в «Собачьем сердце», я очень доволен и счастлив, потому что он сделал эту роль. Там написано очень мало, и в этой роли практически ничего нет, он ее сделал сам. Это было очень здорово», — сказал Бортко в беседе с RT.

Режиссер назвал Плотникова хорошим и замечательным актером.

«Кто не видел, посмотрите [фильм Ларисы] Шепитько «Восхождение». Он там очень узнаваем, там лучшая его роль», — заключил Бортко.

Ранее в этот же день сообщалось, что Плотников умер от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте aif.ru.

Плотников родился в 1949 году в городе Невьянск в Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского университета.

После окончания учебы работал в Свердловском ТЮЗе, затем перешел в Московский театр Сатиры. Также играл в Центральном академическом театре Советской Армии (сейчас — ЦАТРА), в Театре-студии под руководством О.П. Табакова, а с 2002 года стал актером МХТ им. А.П. Чехова.

Также снимался в кино. Кроме Собачьего сердца», сыграл в фильмах «Восхождение», «Емельян Пугачев», «Лес», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Дульсинея Тобосская», «Бой с тенью». Снимался в сериалах «Годунов», «Крылья империи».

Звание народного артиста России Плотников получил в 1998 году. За роль в спектакле Театра Табакова «Прощайте? И рукоплещите!» был удостоен премии «Московская премьера» Фонда Станиславского. Был награжден орденом Почета в 2005 году.