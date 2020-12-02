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Рябков обсудил с послом Германии перспективы договора СНВ-3

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел онлайн-встречу с послом Германии в Москве Гезой Андреасом фон Гайром, в ходе которого они обсудили перспективы Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом в среду, 2 декабря, сообщила пресс-служба российского МИДа.

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«В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам контроля над вооружениями и нераспространению ОМУ (оружия массового уничтожения. ― Ред.), в частности перспективам Договора СНВ-3», ― говорится в сообщении.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что главы МИД стран альянса поддерживают диалог России и США по СНВ-3. По его словам, НАТО приветствует контакты Москвы и Вашингтона, так как «не хочет оказаться в мире без контроля над вооружениями». Кроме того, альянс призывает к созданию новых механизмов сохранения режима контроля с учетом истечения в феврале 2021 года срока действия СНВ-3.

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководству НАТО следует призвать США к продлению документа. Она подчеркнула, что Москва много раз высказывалась за безусловное продление ДСНВ в том виде, в каком он был подписан, и соответствующее предложение было официально передано Вашингтону еще в декабре 2019 года, после чего неоднократно подтверждалось.

Продление СНВ-3, отметила Захарова, позволило бы выиграть время для комплексных российско-американских переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

Ранее, 26 ноября, американские эксперты попросили кандидата в президенты США Джо Байдена продлить СНВ-3 на пять лет. Они назвали это одним из приоритетных направлений работы нового американского руководства.

В октябре США отказались продлевать документ. Летом Вашингтон выдвинул ряд требований, среди которых было участие Китая в новом соглашении. Пекин же указал на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.

Срок действия договора истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году.

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