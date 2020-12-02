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Во Франции обанкротился производитель копии спорткара Tagaz Aquila

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Французская компания MPM Motors, которая с 2016 года занималась выпуском копии российского спорткара Tagaz Aquila, объявила о своем банкротстве.

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Как говорится в посте, размещенном на официальной странице фирмы в Facebook, компания просуществовала шесть лет, но последние два года были тяжелыми. Фирма больше не может самостоятельно бороться за выживание, а французские власти не оказали ей помощи.

В России Tagaz Aquila выпускался в 2012–2013 годах. Четырехдверное купе комплековалось 1,6-литровым двигателем Mitsubishi мощностью 107 л.с. и механической коробкой передач. В комплектацию входил кондиционер, подушка безопасности водителя, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, а также спортивные сиденья.

После закрытия завода ТагАЗ автомобиль стала выпускать MPM Motors под собственным брендом. Копия TagAz до 2018-го называлась MPM PS160 (с двигателем Mitsubishi 1.6), после — MPM Erelis (с турбомотором PSA 1.2). Цена автомобиля в Европе составляла €16 490 (1,5 млн рублей).

23 октября сообщалось, что немецкое тюнинг-ателье Brabus выпустило спорткар, который построен на базе модели Mercedes-AMG GT 63 S.

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