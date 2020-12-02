Восьмилетний школьник пострадал при падении батареи в Омской области

Прокуратура проводит проверку по факту получения травмы восьмилетним ребенком в школе в Омской области. На ногу мальчику упала батарея.

Инцидент произошел в Строкинской школе Колосовского района. По данным министерства образования региона, во время перемены в кабинете начальной школы на ногу мальчика упала батарея. Ребенка доставили в центральную районную больницу, а затем транспортировали в Омск. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Плановый ремонт системы отопления в школе был проведен прошлым летом. В министерстве образования сообщили о создании муниципальной комиссии, которая разберется в причинах происшествия. Собственную проверку ведет прокуратура. Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку обеспечению безопасности при эксплуатации здания школы.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое возбуждено уголовное дело после падения ребенка с качелей в торговом центре. Он получил тяжелые травмы.