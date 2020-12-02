Шнуров поблагодарил Басту за помощь эволюции в «естественном отборе»

Рок-музыкант Сергей Шнуров поблагодарил рэпера Басту (Василия Вакуленко) за его роль в естественном эволюционном отборе. Об этом он написал в соцсетях 2 декабря.

«По глупости своей я как-то не сообразил, что он в целом и по отдельности сделал благое дело, собрав на концерте в Ледовом свою паству. Баста выступил на стороне эволюционных процессов, подстегнув естественный отбор», — написал Шнуров в Instagram.

Он выразил мнение, что на массовые мероприятия в период пандемии пойдут «не самые далекие люди», так это и случилось на концерте Басты в Ледовом дворце, где музыкант «запер их в одном месте и, сам того не ведая, невольно сыграл на стороне очистительных природных процессов».

«Интересно наблюдать за тем, как прихожане церкви Басты, затянув хорально «Когда меня не станет...», добровольно инфицируют себя», — заявил Шнуров, добавив слова благодарности «от всего прогрессивного человечества».

Конфликт между двумя музыкантами разгорелся в соцсетях после того, как Шнуров негативно высказался о проведенных в Санкт-Петербурге концертах Басты во время ограничительных мероприятий из-за коронавируса.

Концерты Басты прошли в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. После этого Роспотребнадзор принял решение приостановить работу объекта и передал материалы о мероприятии в суд. Глава ведомства Анна Попова назвала недопустимыми массовые мероприятия в условиях текущей эпидемической ситуации. Ледовому дворцу по решению суда грозит штраф в 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на 90 суток.

По информации ведомства, посетители концертов были без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию. В дни концертов действовало ограничение по заполняемости концертных залов в Санкт-Петербурге на 50% от общего количества зрительских мест. С 1 декабря ограничение расширилось: заполняемость залов теперь должна составлять 25%.

Сам Баста прокомментировал резонансную ситуацию, заявив, что все требования по соблюдению правил безопасности на фоне распространения коронавируса организаторами концертов были соблюдены: получены необходимые документы от городской администрации, заполняемость зала была 50%, согласно распоряжениям властей, также все посетители были в масках.