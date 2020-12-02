Ветхие избы снесут в одном районе в Курганской области

Глава Целинного района Курганской области Александр Сытов дал поручение избавиться от ветхих изб на территории районного центра. Власти будут искать хозяев строений и добиваться сноса.

По словам Сытова, требуется провести «большую и сложную» работу по расчистке села Целинного от ветхих домов. При этом глава района уточнил, что в районном центре постепенно становится комфортнее жить. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

В районной администрации отметили, что заброшенные и полуразрушенные дома, а также упавшие заборы есть в каждом селе.

В сентябре Сытов обращался к местным жителям и просил не мешать благоустройству села. Тогда же он рассказал о различных планах по благоустройству, в том числе ограждении площади от машин и соединении ее с детской площадкой и небольшим скейт-парком.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске разработают единый дизайн-код городской среды. Он будет включать требования к оформлению рекламы, общие принципы благоустройства общественных пространств, а также фирменный логотип города.