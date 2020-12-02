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Президент Казахстана отметил роль России в урегулировании в Карабахе

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Соглашение по Нагорному Карабаху, которые было принято при посреднической роли президента России Владимира Путина, — историческое. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по видеосвязи в среду, 2 декабря.

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По словам президента Казахстана, самой высокой оценки заслуживает посредничество президента России Владимира Путина в вопросе мирного урегулирования.

«Это соглашение обеспечит долгосрочный мир в регионе. Я считаю, что оно является историческим», — приводит агентство «Казинформ» слова Токаева.

По мнению политика, соглашение было «лучшим выходом из сложной ситуации» нагорнокарабахского конфликта.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ОДКБ назвал исключительной роль российского лидера в урегулировании ситуации в Карабахе. Он отметил, что на сегодняшний день Путин активно работает для решения задач по поиску пропавших без вести, обмену военнопленными и удерживаемыми лицами и телами погибших.

Накануне на заседании совета министров обороны ОДКБ глава минобороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил о важности усилий Москвы в деле стабилизации военной-политической ситуации в Нагорном Карабахе.

Соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе подписали 9 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в НКР.

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