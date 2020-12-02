Песков заявил об общении Путина с Матвиенко и Кудриным только по видеосвязи

Все контакты президента России Владимира Путина с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в последнее время были только по видеосвязи. Об этом в среду, 2 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Не было [личных контактов]. Только по ВКС (видео-конференц-связи. — Ред.)», — сказал Песков в разговоре с ТАСС.

Ранее в этот же день Матвиенко ушла на домашний карантин из-за контакта с человеком, заболевшим COVID-19, пишет «Газета.ру». Кроме того, 2 декабря Кудрин признался, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Вместе с тем Песков сообщил, что российские чиновники будут проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции в добровольном порядке.

На прошлой неделе Песков рассказал, что глава государства еще не сделал прививку от коронавируса, так как массовая вакцинация в стране еще не началась.

В то же время, по словам пресс-секретаря, Путин высоко оценивает вакцины от коронавируса отечественного производства.

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