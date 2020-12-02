Путин прокомментировал предстоящие выборы в Казахстане и Киргизии

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выборы в парламент Казахстана, запланированные на 10 января, пройдут на достойном уровне. Об этом российский лидер заявил в среду, 2 декабря, в ходе саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проходящего в формате видеоконференции.

«Мы уверены, что Казахстан пройдет это событие своего внутриполитического календаря очень достойно — имею в виду выборы в парламент 10 января следующего года. Хочу отметить, что, конечно, сложности есть во всякой стране, в том числе и в наших странах. Но ситуация политической стабильности, которая был создана и первым президентом [Казахстана], и сейчас поддерживается активно и весьма эффективно действующим президентом, — хочу отметить, что это большое достижение», — сказал глава государства.

По мнению Путина, Казахстан добился больших успехов в укреплении казахстанской государственности и внутриполитической стабильности.

«Всё это создает условия для преодоления таких сложностей, с которыми сегодня столкнулся весь мир. В том числе и для эффективной борьбы с инфекцией коронавируса. И вообще поступательного развития в сфере социальной политики и экономики», — отметил российский лидер.

Действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву Путин пожелал успехов. Он предположил, что до выборов в Казахстане им с коллегой удастся переговорить по всем вопросам, которые представляют интерес не только в рамках ОДКБ, но и в двустороннем плане.

Также на 10 января назначены внеочередные выборы президента Киргизии. Путин выразил заинтересованность со стороны России в том, чтобы избирательный процесс в республике прошел с соблюдением законодательства.

«Мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы выборы и в представительные органы власти, и выборы президента прошли на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований конституции, избирательного закона. Будем всячески вас поддерживать на пути дальнейшей стабилизации», — добавил глава государства.

На фоне происходящего возглавлявший Киргизию Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об отставке. Повторные выборы в жогорку кенеш (парламент) государства пройдут 20 декабря.