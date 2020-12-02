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В Казахстане построят завод для производства российской вакцины от COVID-19

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Завод по производству российской вакцины от коронавируса будет построен в Казахстане в ближайшее время. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в среду, 2 декабря.

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Также казахстанский лидер выразил признательность президенту России Владимиру Путину за помощь в преодолении пандемии коронавируса. По его словам, завод построят в развитие ранее достигнутой лидерами стран договоренности.

Как отметил российский лидер, в настоящее время прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины «Спутник V». Речь идет о о ее возможном совместном производстве на территории стран организации.

«Это касается и двух других наших вакцин, в том числе «ЭпиВакКороны», которая также прошла регистрацию», — сказал Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Договоренность о производстве российского препарата в Казахстане была достигнута в середине ноября.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

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