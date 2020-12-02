В Москве исключили дефицит шампанского и мандаринов к Новому году

Магазины столицы обеспечены достаточным запасом мандаринов и шампанского, а поставки этой продукции идут без задержек, поэтому их дефицита в городе к Новому году точно не будет. Об этом в среду, 2 ноября, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что поставки мандаринов идут без задержек, а на складах магазинов уже сформировался достаточный запас.

«Пока мы не наблюдаем ажиотажного спроса на мандарины, скорее всего, он появится ближе к концу декабря, но дефицита точно не будет. Что касается шампанского, то здесь тоже мы не видим дефицита и повышенного спроса», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот же день чиновник объявил, что в городе в преддверии Нового года усилят контроль за соблюдением мер против COVID-19 в магазинах, торговых центрах, рынках и ярмарках. Дополнительные проверки соблюдения противоэпидемиологических мер, по его словам, также ожидаются на катках, в ресторанах, кафе и других развлекательных заведениях.

В ноябре диетолог Ольга Григорьян посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь и подойти к празднованию Нового года более ответственно по отношению к своему здоровью. В свою очередь руководитель проекта «трезвая Россия» Султан Хамзаев направил письмо на имя главы Минпромторга России Дениса Мантуров с предложением запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.

С 13 ноября в Москве вступили в силу дополнительные противоэпидемиологические меры, которые будут действовать до 15 января. В том числе, согласно соответствующему указу мэра Москвы Сергея Собянина, все развлекательные заведения, бары, кафе, караоке теперь работают только до 23:00.

Кроме того, решено отменить все праздничные новогодние мероприятия. Однако улицы столицы всё равно украсят для создания привычной праздничной атмосферы. Новогодние корпоративы в Москве можно будет проводить до 23:00 и с участием не более 50 человек.

В начале ноября в добровольном порядке крупные сети кафе и рестораны начали вводить систему регистрации посетителей по QR-кодам. Меру рекомендовано распространить и на магазины. Позже к ним начали присоединятся салоны красоты, кинотеатры, театры и музеи.

В Москве на сегодняшний день по данным портала стопкоронавирус.рф зарегистрировано 617 439 случаев коронавируса, выздоровели 464 984 человека, скончались 9053 пациента.

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