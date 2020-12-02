Жителей Тверской области предупредили о резком похолодании

В Тверской области ожидается резкое похолодание. Синоптики прогнозируют минусовые температуры и днем, и ночью как минимум до конца текущей недели.

Как пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на Тверской гидрометцентр, ночью столбик термометра будет опускаться до -10 градусов, а днем – до -5. Снег ожидается в течение всего четверга. В остальные дни будет без осадков. Ветер слабый.

В связи с резким похолоданием жителей северо-восточных районов области предупреждают о гололедно-изморозевых отложениях и обледенении проводов линий электропередачи, щитовых конструкций и крыш домов.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что в Москве похолодание ожидается в последней декаде декабря. Снежный покров к Новому году достигнет 13 см.