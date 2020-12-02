Уголовное дело возбудили после падения ребенка с качелей на Ямале

В Новом Уренгое четырехлетний ребенок упал с качелей в торговом центре. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в одном из торговых центров 24 октября. По данным правоохранительных органов, ребенок развлекался в игровой зоне и забрался на импровизированные качели. Малыш упал и ударился спиной об пол. Об этом сообщает Megatyumen.ru. Полученные ребенком травмы оцениваются как тяжкий вред здоровью.

В ходе проверки было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи дадут оценку действиям сотрудников игровой зоны.

Ранее сообщалось, что в Орловской области осудили чиновницу после гибели ребенка из-за небезопасных качелей. Установлено, что осужденная подписала акты приемки качелей на детской площадке в парке поселке Хотынец, при этом конструкция не соответствовала нормативным требованиям. Ребенок соскользнул в имеющийся в качелях широкий проем и получил травмы, от которых скончался на месте.