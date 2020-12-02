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Новогоднюю ель для Сыктывкара привезут с Коквицкой горы

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Главная новогодняя елка Сыктывкара будет установлена на Стафановской площади города. Дерево еще не выбрали, но уже известно, что привезут его из Усть-Вымского района. Известность ему принесла Коквицкая гора, которая считается самым загадочным местом в Коми.

Как рассказали ИА «Комиинформ» в МП «Жилкомсервис», специалисты отправились в деревню Гажакерес выбирать елку. Ее высота должна быть около 21 м.

Завтра, 3 декабря, дерево установят в центре Стефановской площади. Туда уже доставили доски и металлические ограждения.

В этом году концепция празднования Нового года в Сыктывкаре будет посвящена 100-летию Коми и основана на узнаваемых мифологических персонажах, туристических и промысловых символах.

На оборудование 13 новогодних городков в Сыктывкаре выделено 8,179 млн рублей.

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