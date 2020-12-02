Лукашенко заявил о росте военного присутствия НАТО и США у границ ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызывает обеспокоенность. На эту тему глава республики высказался на проходящем в среду, 2 декабря, саммите ОДКБ.

«Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ», — цитирует Лукашенко «БелТА».

По его словам, мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений.

«Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы», — подчеркнул белорусский лидер.

В начале сентября Лукашенко предупредил о последствиях выхода Минска из ОДКБ и вступления в НАТО. По его словам, если это произойдет, то республика превратится в центр военных действий между Россией и военным альянсом.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление в ходе пресс-конференции в Мюнхене о том, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе.

Глава оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 25 ноября заявила, что страна должна поддерживать высокий уровень военных расходов из-за угрозы со стороны России, которая стала, по ее словам, более явной на фоне модернизации Москвой вооружения.

Оправдывая высокие бюджетные расходы НАТО, в том числе на фоне пандемии, глава немецкого оборонного ведомства подчеркнула, что Европа должна быть способной вести диалог с Россией о разоружении «с позиции силы», а для этого ей нужно укрепить свою собственную позицию.

Высказывание главы минобороны ФРГ прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению Захаровой, Германия находится в позиции «зависимой страны в сфере безопасности».

Также слова главы минобороны ФРГ прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению Захаровой, Германия находится в позиции «зависимой страны в сфере безопасности».