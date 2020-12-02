Россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов

Банки в октябре вновь выдали рекордное количество ипотечных кредитов — 182 тыс. займов, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), оказавшиеся в распоряжении «Известий» в среду, 2 декабря.

Лучшую годовую динамику среди 30 регионов с наибольшим количеством выдач ипотечных кредитов показали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (+84%) Алтайский край (+80%), Тюменская область (+79%) и Москва (+74%). Наименьшая динамика отмечена в Башкортостане, где выдачи выросли лишь на 44%, Кемеровской области (+42%) и Иркутской области (+29%).

«Несмотря на резкое падение ипотечного кредитования во время первой волны коронавируса, за 10 месяцев этого года банки выдали больше ипотечных кредитов, чем за весь 2019 год», — заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

По его словам, многие россияне не знали о планах правительства продлить период выдачи льготной ипотеки на новостройки, и полагали, что октябрь станет последним месяцем действия программы, поэтому активно брали кредиты.

Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2020 года — 180 тыс. ипотечный кредитов.

Всего за 10 месяцев 2020 года банки выдали 1,24 млн ипотечных кредитов. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В середине ноября вице-премьер Марат Хуснуллин предположил, что объем ипотечных кредитов россиян может достичь 3,5 трлн рублей до конца текущего года, пишет «Газета.ру».

В начале октября директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов заявил, что пока нет опасений возникновения «пузыря» на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования и очередного кризиса могут возникнуть риски перегрева.