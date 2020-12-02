Совфед одобрил федеральный бюджет на 2021-2023 годы

Совет Федерации 2 декабря одобрил закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Закон основан на базовом прогнозе социально-экономического развития РФ и предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за коронавируса.

Сам документ представил министр финансов России Антон Силуанов, вместо главы Счетный палаты Алексея Кудрина, заболевшего COVID-19, присутствовал аудитор Андрей Батуркин.

24 ноября Госдума приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Доходы бюджета в 2021 году предусмотрены в размере 18,8 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн рублей. Дефицит составит 2,75 трлн рублей. Ожидается, что в 2022 году доходы составят 20,6 трлн рублей, расходы — 21,88 трлн рублей, дефицит составит 1,25 трлн рублей. Уже в 2023 году доходы прогнозируются на уровне 22,3 трлн рублей, расходы — 23,67 трлн рублей, дефицит бюджета будет на уровне 1,41 трлн рублей.

Отмечалось, что на реализацию нацпроектов в следующем году потратят 2,25 трлн рублей.

19 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что российской экономике удалось пройти первую фазу пандемии коронавируса лучше многих стран. В частности, по динамике ВВП во II, самом сложном, квартале Россия «выглядела привлекательнее» Германии, Италии, Франции, Великобритании и Испании, добавил премьер-министр.

Также Мишустин отмечал, что снижение валового внутреннего продукта России по итогам текущего года может составить менее 4%.