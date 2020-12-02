Учителя в Алтайском крае будут приносить клятву

В Алтайском крае учителя, которые начинают работать в школах, будут обязаны принести клятву. Об этом говорится в новом законопроекте «О статусе педагогического работника в Алтайском крае», который депутаты рассмотрят на предстоящей сессии краевого законодательного собрания.

Законопроект также предусматривает возможность закрепления за учителем педагога-наставника, появление знака отличия «Почетный учитель Алтайского края» и учреждение Дня народного просветителя в Алтайском крае.

Цель проекта — создание условий для улучшения социального положения педагогов, повышение профессионального уровня и престижа специальности, рассказали в администрации края.

Altapress.ru напоминает, что ранее 56 учителей из Алейска пожаловались на сокращение зарплат. У некоторых она снизилась более чем на 10 тыс. рублей, а базовая часть еле дотягивает до МРОТ.

В середине ноября глава московского департамента образования Александр Молотков на заседании комиссии Мосгордумы сообщил, что к концу этого года средняя зарплата учителей в столичных школах превысит 117 тыс. рублей.