Путин анонсировал заявление стран ОДКБ о справедливом мироустройстве

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируют принять заявление о необходимости формирования справедливого мироустройства. Об этом в среду, 2 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

«Подготовлен солидный пакет договоренностей, в их числе — итоговая декларация и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства», — сказал глава российского государства на проходящей в формате видеоконференции сессии совета ОДКБ.

Кроме этого, Путин считает перспективным предоставление статусов наблюдателя и партнера странам, желающим сотрудничать с ОДКБ.

«Перспективной считаем возможность предоставления странам, желающим поддерживать регулярные отношения с ОДКБ, статуса наблюдателя и партнера», — сказал президент России.

30 ноября Путин заявил в обращении к участникам заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ о важности гармонизации законов стран Организации Договора о коллективной безопасности для борьбы с международном экстремизмом и терроризмом.

Президент отмечал, что важным направлением межпарламентского сотрудничества является также выработка общих подходов в противостоянии угрозам, связанным с вмешательством во внутренние дела суверенных государств.

В мае генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что угрозы безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности нарастают в нескольких измерениях.