Инфекционист оценила возможность раннего старения из-за COVID-19

Чтобы избежать преждевременного старения организма в результате перенесенной коронавирусной инфекции, нужно проходить комплексное лечение и соблюдать рекомендации врачей. Об этом в среду, 2 декабря, рассказала главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько в беседе с URA.ru.

«Защищаться нужно от инфекции всеми возможными способами, а от последствий поможет только полноценное лечение и соблюдение рекомендаций», — подчеркнула она.

Таким образом врач прокомментировала заявление профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой о том, что одним из последствий перенесенного COVID-19 может стать преждевременное старение организма.

По словам Стенько, COVID-19 является своего рода генерализованным васкулитом — заболеванием, поражающим стенки артерий и сосудов. Она указала, что последствия коронавируса, названные Барановой, возможны, как и после любого другого тяжелого инфекционного заболевания.

29 ноября врач-терапевт Александр Мельников перечислил неочевидные и редкие симптомы COVID-19, среди которых нарушения в работе желудочно-кишечного тракта в виде диареи, высыпания на коже и бессонница.

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