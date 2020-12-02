В Кремле оценили планы властей Карабаха сделать русский язык государственным

На русском языке говорят и в Нагорном Карабахе, и в Армении, и в Азербайджане, в Кремле приветствуют возможное придание русскому статуса второго государственного языка. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков планы властей непризнанного Карабаха сделать русский язык государственным.

«На нем говорят много где в мире, в том числе на пространстве бывшего Советского Союза, потому что это удобный язык общения, его по-прежнему изучают, естественно, мы это всячески приветствуем», — отметил 2 декабря представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Москва не предлагает Баку и Еревану делать русский язык вторым государственным

«Это внутреннее дело одной страны, внутреннее дело и Азербайджана, и Армении», — резюмировал Песков.

Накануне стало известно, что депутаты народного собрания непризнанной Нагорно-Карабахской Республики готовят законопроект, который даст русскому языку статус второго государственного после армянского. Как сообщал РЕН ТВ, сроки принятия документа не приводились.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве РФ договорились о прекращении боевых действий. Военные Армении и Азербайджана остались на уже занятых позициях. При этом Ереван обязался передать Баку контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

20 ноября Азербайджану официально был передан Агдамский район, 25 ноября — Кельбаджарский, а 1 декабря — Лачинский.