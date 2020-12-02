Строительство ЦКАД завершат летом 2021 года

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) полностью завершат до 1 июля 2021 года. Об этом 2 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

«В этом году строительство 90% ЦКАД будет закончено. Останется маленький участок протяженностью 25 км, он поедет до 1 июля 2021 года», — отметил Марат Хуснуллин.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно Московскому малому кольцу.

Проект разделен на пять участков. В ноябре открылось движение по третьему участку ЦКАД. Этот отрезок соединяет трассы М11 «Нева» и М7 «Волга» Он стал центральным участком международной магистрали Европа — Западный Китай. До конца 2020 года должно завершится строительство четвертого участка ЦКАД.

30 октября сообщалось, что самой аварийной магистралью в Москве является МКАД. На автодороге ежедневно в среднем происходит два ДТП.