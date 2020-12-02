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Песков прокомментировал смертность от коронавируса в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 2 декабря, в беседе с журналистами прокомментировал информацию о якобы занижении показателей смертности от коронавируса в стране.

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По его словам, с этими вопросами нужно обращаться не в Кремль, а к российскому оперштабу. Кроме того, Песков подчеркнул, что глава государства получает полную информацию о ситуации с распространением инфекции в стране.

«Вопрос к штабу, я могу сказать только, что президент однозначно получает всю полную информацию. Про смертность неоднократно сообщали, что здесь разная методика подсчета, определение причин смертности, могут быть разные цифры, но президент, еще раз повторяю, получает абсолютно полную информацию», — сказал он.

В конце ноября Песков заявлял, что показатели смертности в России на фоне пандемии коронавируса являются темой для глубокого анализа в правительственном штабе.

19 ноября стало известно, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не возникало к России вопросов касательно статистики по смертности от коронавируса.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович тогда напоминала, что Россия одной из первых разработала национальную методологию подсчета смертности от COVID-19, при этом отмечала, что четкую причину смерти можно узнать лишь после того, как будет внимательно изучен каждый отдельный случай.

В этот же день глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил обеспокоенность серьезной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса, заявив о том, что каждые 17 секунд в Европе один человек умирает от инфекции.

13 ноября Песков заявлял, что в РФ смертность от коронавируса ниже, чем в США, благодаря примененным превентивным мерам, ограничениям, в том числе масочному режиму.

В стране по данным на 2 декабря выявлен 2 347 401 случай коронавируса, в том числе 25 345 за последние сутки. Выздоровели 1 830 349 человек. Также зафиксировано 41 053 летальных исхода.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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