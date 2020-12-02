Новогодние банкеты предлагают запретить в Магадане

Роспотребнадзор Магаданской области дал рекомендации о запрете проведения новогодних корпоративов в офисах и заведениях общепита. В свою очередь, губернатор Сергей Носов заявил о необходимости как минимум усилить контроль в ресторанах и кафе.

Как заявил глава региона на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Магадане есть заведения, которые не подчиняются правилу о закрытии в 22:00. Поэтому, по его словам, необходимо провести проверку, чтобы контролировать выполнение распоряжения областного правительства.

ИА MagadanMedia уточняет, что накануне в Магадане были закрыты рестобар «Пирамида», бар «Пандора», кафе «Баргузин» и «Чинар». Они не будут работать до 15 декабря. Ранее аналогичные санкции были наложены на кафе «Фонарь» и «Айнур».

По данным оперативного штаба ко 2 декабря на Колыме зарегистрированы 5896 случаев заболевания COVID-19, 56 человек умерли, 5231 человек вылечился. За последние сутки выявлено 46 новых заболевших.