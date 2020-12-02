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Путин заявил о последовательной реализации договоренностей по Нагорному Карабаху

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Договоренности между РФ, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху последовательно реализуются. Об этом в среду, 2 декабря, заявил российский лидер Владимир Путин.

«В настоящее время трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется. На линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы», ― сказал он на саммите ОДКБ.

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Глава государства отметил, что в настоящее время важно оказать помощь пострадавшим людям в районе боевых действий, а также посодействовать в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой памятников истории, религии и культуры.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что приветствовал бы присоединение к гуманитарным усилиям по налаживанию ситуации в Карабахе партнеров по ОДКБ и СНГ. Также он добавил, что в настоящее время идет обсуждение возможности сотрудничества по этому вопросу с другими международными организациями.

Путин указал на то, что Армения и ее народ пережили сложный период в своей истории, а руководство страны, в частности премьер-министр Никол Пашинян, вынуждено было принять тяжелые, но необходимые решения.

«Каждый из присутствующих сегодня на совещании принимает степень ответственности при принятии решений подобного рода. Он (Пашинян. ― Ред.) эту ответственность на себя взял, и наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду», ― добавил российский лидер.

Накануне стало известно, что Москва и Анкара завершили технические переговоры о совместном центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе и подписали соглашение. Отмечалось, что делается всё необходимое для начала скорейшей работы совместного центра.Численность российского и турецкого персонала в организационной структуре центра будет равнозначной.

9 ноября Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона, возвращение беженцев в НКР и создание центра мониторинга, в который будут поступать сообщения о соблюдении режима перемирия и жалобы жителей региона.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й Отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.

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