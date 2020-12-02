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Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Фахризаде

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Посол Ирана в России Казем Джелали 2 декабря заявил, что Тегеран знает, кто стоит за убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

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«В общем, не новость, что наши враги используют терроризм против Ирана. Причем помимо представителей власти жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы хорошо знаем, кто за всем этим стоит, в том числе правительство каких государств», — сказал Джелали в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что прямые и косвенные свидетельства указывают на роль Израиля в совершение данного теракта.

Вместе с тем канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос «РИА Новости» сообщила, что не собирается комментировать подобные обвинения в свой адрес.

Фахризаде погиб 27 ноября в результате покушения. Позже в прессе появились подробности того, как именно был убит ученый.

Тегеран назвал инцидент терактом. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф также ранее заявлял о серьезных свидетельствах участия Израиля в убийстве иранского ядерщика. Тегеран пообещал отомстить за убийство, а также принял решение активизировать исследования в атомной отрасли.

Турция, Евросоюз, ООН осудили убийство Фахризаде, а также призвали избегать попыток эскалации напряжения на Ближнем Востоке из-за инцидента.

В МИД России сочли убийство Фахризаде в Иране провокацией, нацеленной на дестабилизацию обстановки в регионе.

В свою очередь российский сенатор Константин Косачев заявил, что убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде может стать для США «спусковым крючком» к началу военных действий на Ближнем Востоке, пишет «Газета.ру».

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