Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Фахризаде

Посол Ирана в России Казем Джелали 2 декабря заявил, что Тегеран знает, кто стоит за убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

«В общем, не новость, что наши враги используют терроризм против Ирана. Причем помимо представителей власти жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы хорошо знаем, кто за всем этим стоит, в том числе правительство каких государств», — сказал Джелали в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что прямые и косвенные свидетельства указывают на роль Израиля в совершение данного теракта.

Вместе с тем канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос «РИА Новости» сообщила, что не собирается комментировать подобные обвинения в свой адрес.

Фахризаде погиб 27 ноября в результате покушения. Позже в прессе появились подробности того, как именно был убит ученый.

Тегеран назвал инцидент терактом. Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф также ранее заявлял о серьезных свидетельствах участия Израиля в убийстве иранского ядерщика. Тегеран пообещал отомстить за убийство, а также принял решение активизировать исследования в атомной отрасли.

Турция, Евросоюз, ООН осудили убийство Фахризаде, а также призвали избегать попыток эскалации напряжения на Ближнем Востоке из-за инцидента.

В МИД России сочли убийство Фахризаде в Иране провокацией, нацеленной на дестабилизацию обстановки в регионе.

В свою очередь российский сенатор Константин Косачев заявил, что убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде может стать для США «спусковым крючком» к началу военных действий на Ближнем Востоке, пишет «Газета.ру».