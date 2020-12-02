Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Италии усилили ограничения в преддверии Рождества из-за COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Блогера Reeflay доставили к следователям после смерти девушки в ходе стрима
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Общество
«Победа» отменила полеты в Магас до конца года
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Глава Приднестровья ответил на заявление Санду о выводе российских миротворцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавия уже не в первый раз поднимает искусственную проблему вывода войск из региона. Таким образом он прокомментировали слова избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев.

Красносельский отметил, что на фоне «очевидной неготовности» Молдавии к ответственному диалогу с Приднестровьем призывы к пересмотру миротворческого формата являются попыткой «осуществить подмену понятий».

«Вместо того чтобы последовательно решать вопросы из международной поддержанной переговорной повестки социально-гуманитарной направленности, молдавская сторона в очередной, наверное, уже в сотый раз, поднимает искусственную проблему вывода войск», — сказал Красносельский в беседе с «Парламентской газетой».

Реакция в России

Слова Санду также прокомментировали депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и общественные деятели. Так, первый заместитель председателя Госдумы Александр Шерин подчеркнул, что Санду вряд ли сможет добиться этой цели. Он отметил, что слова избранного президента Молдавии могут привести к «определенного рода обострению и попытке в очередной раз ударить по престижу» России. Также он указал на необходимость более эффективной работы Москвы с русскими диаспорами на территории ныне независимых государств бывшего Советского Союза.

«На сегодняшний день максимум, что может сделать Майя Санду в этом направлении, — это поднять тему присутствия российских миротворцев в диалоге с Москвой», — заявил Шерин в «Газетой.ру».

В свою очередь, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья может грозить возобновлением конфликта. Сенатор подчеркнул, что российские военные ― это гарант мирного решения вопроса.

«Если миротворцев не будет, откроется путь для силового решения вопроса. Санду боится говорить об этом и заявляет, что обязательно будет найдена мирная формула», ― рассказал он.

Кроме того, свое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он предположил, что Санду делает по большому счету дежурные заявления, которых от нее ждут «силы, приведшие ее к власти», не рассчитывая на реализацию этого плана.

С чего все началось

20 ноября избранный президент Молдавии выступила с предложением вывести российских миротворцев в рамках урегулирования в Приднестровье. При этом политик констатировала, что формат урегулирования еще не найден.

Позднее Санду вновь указала на эту необходимость, подчеркнув, что в регионе давно нет опасности военных действий. В связи с этим избранный молдавский лидер настояла на том, чтобы сделать миротворческую миссию гражданской — под эгидой ОБСЕ.

Восток–Запад: чего ждать в молдавской политике при Майе Санду
Избранный президент уверена, что у Кишинева и Москвы «насыщенная повестка»

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что миротворцы находятся в Приднестровье согласно решениям группы «5+2» и поддерживают стабильность в регионе. Он подчеркнул, что военные РФ «прежде всего решают задачи поддержания стабильности» в Приднестровье, чтобы на этой территории не «произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта». По словам министра, данный регион «является принципиально важным».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что нахождение российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, оно обусловлено, помимо прочего, необходимостью охраны военных складов.

Захарова указала, что молдавскую сторону нужно спросить, зачем сейчас со стороны Санду «в публичное пространство вбрасывается» тема присутствия российских миротворцев в регионе, ведь такие действия не способствуют урегулированию.

Конфликт в Приднестровье

Приднестровский конфликт — между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой — начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020