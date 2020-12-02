Глава Приднестровья ответил на заявление Санду о выводе российских миротворцев

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Молдавия уже не в первый раз поднимает искусственную проблему вывода войск из региона. Таким образом он прокомментировали слова избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев.

Красносельский отметил, что на фоне «очевидной неготовности» Молдавии к ответственному диалогу с Приднестровьем призывы к пересмотру миротворческого формата являются попыткой «осуществить подмену понятий».

«Вместо того чтобы последовательно решать вопросы из международной поддержанной переговорной повестки социально-гуманитарной направленности, молдавская сторона в очередной, наверное, уже в сотый раз, поднимает искусственную проблему вывода войск», — сказал Красносельский в беседе с «Парламентской газетой».

Реакция в России

Слова Санду также прокомментировали депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и общественные деятели. Так, первый заместитель председателя Госдумы Александр Шерин подчеркнул, что Санду вряд ли сможет добиться этой цели. Он отметил, что слова избранного президента Молдавии могут привести к «определенного рода обострению и попытке в очередной раз ударить по престижу» России. Также он указал на необходимость более эффективной работы Москвы с русскими диаспорами на территории ныне независимых государств бывшего Советского Союза.

«На сегодняшний день максимум, что может сделать Майя Санду в этом направлении, — это поднять тему присутствия российских миротворцев в диалоге с Москвой», — заявил Шерин в «Газетой.ру».

В свою очередь, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья может грозить возобновлением конфликта. Сенатор подчеркнул, что российские военные ― это гарант мирного решения вопроса.

«Если миротворцев не будет, откроется путь для силового решения вопроса. Санду боится говорить об этом и заявляет, что обязательно будет найдена мирная формула», ― рассказал он.

Кроме того, свое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Он предположил, что Санду делает по большому счету дежурные заявления, которых от нее ждут «силы, приведшие ее к власти», не рассчитывая на реализацию этого плана.

С чего все началось

20 ноября избранный президент Молдавии выступила с предложением вывести российских миротворцев в рамках урегулирования в Приднестровье. При этом политик констатировала, что формат урегулирования еще не найден.

Позднее Санду вновь указала на эту необходимость, подчеркнув, что в регионе давно нет опасности военных действий. В связи с этим избранный молдавский лидер настояла на том, чтобы сделать миротворческую миссию гражданской — под эгидой ОБСЕ.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что миротворцы находятся в Приднестровье согласно решениям группы «5+2» и поддерживают стабильность в регионе. Он подчеркнул, что военные РФ «прежде всего решают задачи поддержания стабильности» в Приднестровье, чтобы на этой территории не «произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта». По словам министра, данный регион «является принципиально важным».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что нахождение российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, оно обусловлено, помимо прочего, необходимостью охраны военных складов.

Захарова указала, что молдавскую сторону нужно спросить, зачем сейчас со стороны Санду «в публичное пространство вбрасывается» тема присутствия российских миротворцев в регионе, ведь такие действия не способствуют урегулированию.

Конфликт в Приднестровье

Приднестровский конфликт — между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой — начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.