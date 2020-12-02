В Крыму новогодние праздники в школах проведут с ограничениями

Новогодние праздники в крымских школах проведут с ограничениями, они состоятся в каждом отдельном классе, а роли Деда Мороза и Снегурочки будут исполнять сами дети. Об этом заявила в среду, 2 декабря, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

«Самый главный вопрос, который интересует родителей, — а будут ли новогодние праздники, когда массовые мероприятия запрещены? Новогодние праздники будут в каждом классном коллективе. Помолодеют Дед Мороз и Снегурочка, поскольку все сценарные роли будут исполнять дети», — сказала министр в ходе совещания, которое транслируется онлайн в Facebook правительства Крыма.

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что соблюдаются все противоэпидемические режимы в школах и детских садах. По его словам, есть приборы для очистки и обеззараживания воздуха — рециркуляторы, техникой школы «обеспечены в полном объеме».

«Нужны личная внимательность и дисциплина, масочный режим. Мыть руки и соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора. Это залог того, что вы не заболеете», — сказал он.

По данным оперштаба на 2 декабря, России за сутки выявили 25 345 новых случаев коронавирусной инфекции. Крыму за последние 24 часа зарегистрировали 233 случая COVID-19, 298 пациентов вылечились и шесть — умерли. За весь период эпидемии в регионе зафиксировали 15 819 случаев этого вируса.

Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова заявила 16 ноября, что в этом году не будет новогодних детских представлений в Кремле из-за сложной эпидемиологической ситуации. Праздничный концерт запишут без зрителей и покажут по телевидению.

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