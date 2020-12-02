Диетолог назвала причины набора нездорового веса до 300 кг

К набору чрезмерного и нездорового веса в 200–300 кг приводит неконтролируемый аппетит, рассказала «Известиям» 2 декабря врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Неконтролируемый аппетит возникает из-за физиологических и психологических нарушений, отметила врач.

Накануне, спасатели задействовали строительный кран во время многочасовой операции по извлечению из квартиры мужчины, весящего 300 кг, в городе Перпиньян на юге Франции, сообщает местный телеканал France3 Occitanie.

«За баланс веса и аппетита в организме отвечает система липостата. В этом сложном механизме участвуют практически все органы и гормоны. И если где-то на участке от клетки мозга до жировой клетки происходит метаболическая или генетическая поломка, начинает происходить сбой, ведущий к неконтролируемому аппетиту. В конечном итоге это ведет к набору веса», — сказала Марина Макиша.

Таким образом, человек попадает в пищевую зависимость, «замкнутый порочный круг».

«Чем больше вес, тем больше аппетит. Большому телу нужно больше еды. Соответственно, люди с избыточным весом часто страдают повышенным аппетитом», — добавила специалист.

Вес в несколько центнеров нездоровый не только с точки зрения физиологии, но и с точки зрения психологии, полагает диетолог.

«Если человек с таким весом (300 кг. — Ред.) не занимался своим здоровьем, не предпринимал попыток решить эту проблему, а возможно, предпринимал самостоятельно, но неудачно, то мы будем говорить о форме пищевой зависимости. А это серьезное заболевание, лечение которого требует комплексного подхода», — отметила врач.

Вес 200 или 300 кг обычно набирают люди, которые уже в детстве имели признаки избыточного веса, заключила Макиша.

Ранее в ноябре сообщалось, что житель американского города Патаскала, штат Огайо, за год и три месяца похудел на 165 кг по собственной методике.

23-летний Захари Манси с детства испытывал проблемы с лишним весом, ситуация ухудшилась после окончания школы. Он увлекся фастфудом, который ел на завтрак, обед и ужин, всего употребляя в день до 8 тыс. калорий. За два года он набрал 127 кг.

Когда весы остановились на отметке 317 кг, Манси почти не мог самостоятельно ходить и передвигался на инвалидной коляске. В 2019 году врачи предупредили его о том, что ожирение может стать причиной его ранней смерти. После этого мужчина решил изменить свою жизнь.

Сейчас его вес составляет 95 кг. Он смог самостоятельно передвигаться и перестал страдать от одышки.