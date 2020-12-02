Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Более 28 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой дешевой и доступной вакциной от COVID-19
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Небензя усомнился в целесообразности новых саммитов нормандского формата
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Мир
Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
Сюжет:

Джонсон оценил одобрение вакцины Pfizer и BioNTech в Великобритании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 2 декабря, назвал фантастической новость о том, что в стране одобрили вакцину от коронавируса, созданную фармкомпаниями

Двойное назначение: «Вектор» создает вакцину сразу от кори и COVID-19
Для препарата используется российский штамм «Ленинград-16»

«То, что MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) одобрило вакцину от COVID-19 Pfizer и BioNTech Group, — это фантастическая [новость]. Именно защита, которую дают нам вакцины, позволит в конечном итоге вернуться к привычной жизни и вновь запустить экономику», — написал политик в Twitter.

Он подчеркнул, что первые партии препарата поступят в продажу по всей Великобритании уже на следующей неделе.

О том, что власти Великобритании одобрили применение этой вакцины от коронавируса, стало известно ранее в этот же день. Как подчеркнули в минздраве Соединенного Королевства, решение об одобрении вакцины было принято после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний и глубокого анализа, которые проводили эксперты MHRA. Они пришли к выводу, что вакцина соответствует стандартам эффективности, безопасности и качества.

В свою очередь, в пресс-службе немецкой компании BioNTech сообщили, что было достигнуто соглашение по поставкам Великобритании в общей сложности 40 млн доз в 2020 и 2021 годах.

28 ноября, стало известно, что американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцин от COVID-19 компании Pfizer на склады в США и Европе. За день до этого президент США Дональд Трамп заявил, что поставки вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах начнутся на следующей неделе.

20 ноября компании BioNTech и Pfizer объявили, что финальные испытания разработанной ими вакцины показали ее эффективность на 95%. В начале этого же месяца BioNTech и Pfizer рассказали об успешной третьей фазе клинических испытаний разработанной ими вакцины BNT162b2 от коронавируса.

Тогда же глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о намерении ЕС подписать контракт с ними на закупку 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 2 декабря, в Великобритании зарегистрировано 1 643 086 случаев заболевания COVID-19, умер 59 051 человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020