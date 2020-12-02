Джонсон оценил одобрение вакцины Pfizer и BioNTech в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 2 декабря, назвал фантастической новость о том, что в стране одобрили вакцину от коронавируса, созданную фармкомпаниями

«То, что MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) одобрило вакцину от COVID-19 Pfizer и BioNTech Group, — это фантастическая [новость]. Именно защита, которую дают нам вакцины, позволит в конечном итоге вернуться к привычной жизни и вновь запустить экономику», — написал политик в Twitter.

Он подчеркнул, что первые партии препарата поступят в продажу по всей Великобритании уже на следующей неделе.

О том, что власти Великобритании одобрили применение этой вакцины от коронавируса, стало известно ранее в этот же день. Как подчеркнули в минздраве Соединенного Королевства, решение об одобрении вакцины было принято после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний и глубокого анализа, которые проводили эксперты MHRA. Они пришли к выводу, что вакцина соответствует стандартам эффективности, безопасности и качества.

В свою очередь, в пресс-службе немецкой компании BioNTech сообщили, что было достигнуто соглашение по поставкам Великобритании в общей сложности 40 млн доз в 2020 и 2021 годах.

28 ноября, стало известно, что американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцин от COVID-19 компании Pfizer на склады в США и Европе. За день до этого президент США Дональд Трамп заявил, что поставки вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах начнутся на следующей неделе.

20 ноября компании BioNTech и Pfizer объявили, что финальные испытания разработанной ими вакцины показали ее эффективность на 95%. В начале этого же месяца BioNTech и Pfizer рассказали об успешной третьей фазе клинических испытаний разработанной ими вакцины BNT162b2 от коронавируса.

Тогда же глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о намерении ЕС подписать контракт с ними на закупку 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 2 декабря, в Великобритании зарегистрировано 1 643 086 случаев заболевания COVID-19, умер 59 051 человек.