Двое военнослужащих армии Карабаха погибли из-за взрыва боеприпасов

Двое военнослужащих армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) погибли при выполнении служебных обязанностей в одной из воинских частей. Об этом в среду, 2 декабря, сообщила пресс-служба оборонного ведомства НКР в Facebook.

«1 декабря в одной из воинских частей на восточном направлении в результате взрыва перевозимых боеприпасов погибли военнослужащие армии обороны Жирайр Матевосян и Гегам Ованнисян», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента уточняются.

23 ноября сообщалось, что в Нагорном Карабахе при проведении работ произошел взрыв мины. В результате офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение, один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести.

Уточнялось, что взрыв произошел в ходе гуманитарной очистки местности и поиска тел погибших в Тертерском районе.

9 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.