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В Азербайджане учредили День памяти и День победы в Карабахе

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Власти Азербайджана учредили День победы в Нагорном Карабахе и День памяти погибших в ходе боевых действий в регионе. Это следует из распоряжения президента страны Ильхама Алиева, подписанного 2 декабря

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День памяти будет отмечаться ежегодно 27 сентября. В этот день началось очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. 10 ноября страна будет отмечать День победы. С этого числа было объявлен режим прекращения огня в регионе.

Накануне Алиев предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав там для них «второе государство». Так он отреагировал на резолюцию, которую принял сенат Франции 25 ноября. В документе содержится призыв признать Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) и потребовать от Баку вывода войск из региона.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве РФ договорились о прекращении боевых действий. Согласно документу, военные Армении и Азербайджана остаются на уже занятых позициях. Ереван обязался передать Баку контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

20 ноября Азербайджану официально был передан Агдамский район, 25 ноября — Кельбаджарский, а 1 декабря — Лачинский.

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