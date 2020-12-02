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Уникальную музыкальную перчатку создали хабаровские школьники

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Ученики 11 класса Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре победили во Всероссийском конкурсе технологических проектов Rukami. Их изобретение признали лучшим в номинации ART.

Школьники создали музыкальную перчатку, на каждый палец которой можно возложить сразу несколько функций. Так, перчатка может нажимать ноты, настраивать эффекты и регулировать параметры звука.

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Изобретение способно имитировать MIDI-клавиатуру и отправлять данные через Bluetooth Low Energy. Перчатку можно использовать в качестве педали эффектов. Программируется аппарат через графический инвтерфейс. Корпус напечатан на 3D-принтере, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на изобретателей.

Первый прототип перчатки школьники разработали при поддержке факультета энергетики и управления Комсомольского-на-Амуре госуниверситета, а дорабатывали на базе Инженерной школы.

В краевом министерстве информационных технологий и связи рассказали, что во Всероссийском конкурсе участвовали 872 технологических проекта из 69 регионов России. В финал вышли только 100 проектов. Хабаровский край представляли шесть команд.

В середине ноября в Роспатенте рассказали о том, какие изобретения в космической сфере стали самыми необычными в 2020 году. В частности, в мае патент был выдан на устройство очистки околоземного космического пространства от крупногабаритного космического мусора.

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