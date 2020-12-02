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Дом культуры села Толстовка отремонтировали в Амурской области

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Первый за 44 года капитальный ремонт провели в Доме культуры села Толстовка Тамбовского района Амурской области. Работы стоимостью более 12 млн рублей выполнены в рамках национального проекта «Культура».

Кровлю заменили полностью, обновили крыльцо, сделали пандус, заменили электричество, установили новые двери и окна и привели в порядок стены и полы. В здание после снятия ограничений из-за коронавируса вернутся танцевальный клуб «Незабудки», вокальная студия «Светлица» и другие кружки. Также в Доме культуры снова начнут проводить концерты и мастер-классы, сообщает asn24.ru.

В этом году по нацпроекту в регионе модернизировали две муниципальные библиотеки в Благовещенске и Ивановском районе. По селам гастролируют новые автоклубы.

Напомним, Дом культуры отремонтировали в селе Новопокровка Приморского края. Рабочие заменили электросистему и установили новое световое оборудование. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции были отменены все концерты и массовые мероприятия, поэтому никаких препятствий для ремонта не было.

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