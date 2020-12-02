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Мишустин оценил снижение товарооборота РФ и КНР на фоне пандемии

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Показатели товарооборота между Россией и Китаем снизились на фоне пандемии, но их можно будет быстро вернуть к росту. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на проходящей 2 декабря в режиме видеоконференции 25-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

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Российский премьер выразил уверенность, что «с учетом темпов и динамики российско-китайского сотрудничества мы быстро вернем их на траекторию роста».

Мишустин также напомнил, что Китай для России «самый крупный торговый партнер» — доля КНР во внешнеторговом обороте РФ составляет около 17%.

В свою очередь, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил, что Китай видит потенциал торгового сотрудничества с Россией, а также заинтересован в увеличении импорта российской продукции. При этом он уточнил, что торговый оборот между Россией и Китаем на фоне пандемии падает незначительно, только на 2%.

В этот же день Мишустин заявлял, что в сложившейся ситуации Россия и Китай поддерживают друг друга: направляют гуманитарную помощь, помогают с медицинским персоналом, налаживают производство вакцин и современных лекарственных средств.

Ранее, 24 ноября, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия и Китай смогут в сжатые сроки ликвидировать возможные негативные последствия пандемии коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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