В СФ допустили ограничения по суррогатному материнству только по здоровью

Ограничения по суррогатному материнству могут касаться только здоровья. Такое мнение выразил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в среду, 2 декабря.

«Ограничения возможны только по состоянию здоровья», — приводит «РИА Новости» его слова.

Ранее в среду «Известия» писали, что Общественная палата (ОП) предложила запретить суррогатное материнство как для иностранцев, так и для одиноких россиян.

Среди предложений есть и запрет на рекламу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов выразил готовность к поддержанию инициативы. По его словам, после заседания в ОП, которое пройдет 8 декабря, в Думе продут слушания, будет подготовлен проект поправок в законодательство и доклад, который направят президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям силового блока.

Эксперты опасаются, что в случае внесения этих поправок Россия перестанет быть лидером в репродуктивном туризме. Если запретить иностранцам участвовать в программах суррогатного материнства, они поедут в Грузию или на Украину, где это разрешено.

Общественные организации и органы власти обратили внимание на пробелы в регулировании суррогатного материнства после ряда случаев гибели младенцев, рожденных суррогатными матерями, и ареста врачей по статье о торговле людьми.