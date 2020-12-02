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Премьер Белоруссии заявил о намерении властей пересмотреть миграционную политику

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Белорусские власти готовятся внести ряд изменений в законодательство о миграции. Об этом в среду, 2 декабря, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, представляя в Палате представителей (нижняя палата парламента) программу деятельности правительства до 2025 года.

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«Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой утечки мозгов», — цитирует премьера госагентство БелТА.

По его словам, кабинет министров также разработает меры по привлечению в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.

В конце октября белорусские депутаты на заседании палаты представителей национального собрания ратифицировали соглашение с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.

Соглашение было подписано 19 июня главами МИД России и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем в Минске. Оно направлено на регулирование миграционных процессов на территории Союзного государства.

Как отметил в июле чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Владимир Семашко, на практике соглашение заработает в конце 2020 — начале 2021 года.

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