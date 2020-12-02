В России 24 автобренда изменили стоимость своих машин в ноябре

В России в ноябре 24 автомобильных бренда из 49 официально представленных на рынке изменили стоимость своих моделей. Об этом 2 декабря сообщает «Цена Авто».

В частности, повышение цен отмечено у Lada (на 0,7–1,5%), Kia (на 0,7–2,5%), Renault (на 1,7–3%), Honda (на 2–3,1%).

Кроме того, получили прибавку к стоимости большинство моделей Toyota (на 0,8–4,9%), Haval (на 3,5–4%), Geely (на 0,6–2,3%).

В премиальном сегменте подорожали Audi (на 0,4–4%), Genesis (на 3,3–4,4%), BMW (на 0,4–9,2%), Jaguar (на 1,4–3,5%), Volvo (1,6–5,4%).

26 ноября сообщалось, что в 2021 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России может вырасти на 10%.