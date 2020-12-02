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Морозы до -38 градусов ожидают в ЕАО

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В ЕАО в декабре среднемесячная температура воздуха будет на 1–2 градуса ниже многолетних значений, -22…-24 градуса. По ночам столбики термометров будут опускаться до -30 градусов. Такой прогноз сделали в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во второй и третьей декадах возможно понижение температуры до -38 градусов, а в начале и в конце месяца температура повысится до -13 градусов днем и до -22 градусов ночью, пишет ИА EAOMedia со ссылкой на ГУ МЧС по ЕАО.

Количество осадков ожидается больше нормы, 25–35 мм. Наиболее вероятен снег в начале и середине месяца. В ведомстве предупредили о сохранении высокого риска несчастных случаев на водных объектах.

Речь идет о провалах техники и людей под лед. Наибольшая опасность грозит на реке Бира в Биробиджане, в Смидовичском муниципальном районе на реках Тунгуска и Урми.

В декабре на территории ЕАО откроют ледовые переправы в Ленинском муниципальном районе, между населенными пунктами Нижнеленинское (Россия) и Тунцзян (КНР). В Октябрьском муниципальном районе будет действовать международная переправа между населенными пунктами Амурзет (Россия) и Миньшань (КНР).

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