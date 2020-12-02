Экс-глава космического центра «Восточный» пошел на сделку со следствием

Бывший директор космического центра «Восточный» Роман Бобков согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщает «РИА Новости» 2 декабря со ссылкой на собственный источник.

«Бобков согласился сотрудничать со следствием. В результате он был переведен под домашний арест», — рассказал собеседник агентства.

В октябре Бобков был арестован на два месяца. Он подозревается в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.

На прошлой неделе Благовещенский городской суд арестовал главного инженера ЦЭНКИ Владимира Жука по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди космодрома Восточный, пишет «Газета.ру».

В феврале 2020 года суд города Железногорска Красноярского края признал виновным четырех фигурантов уголовного дела о хищении 25 млн рублей при строительстве космодрома Восточный.

В начале декабря 2019 года гендиректора организации, работавшей на одном из объектов Восточного, приговорили к 11 годам колонии — мужчина похитил более 660 млн рублей.

В ноябре 2019 года на беспорядок при строительстве космодрома указал президент России Владимир Путин. По его словам, причастные «воруют сотнями миллионов», несмотря на уголовные дела и тюремные сроки.

В свою очередь глава службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников рассказал, что некоторые предприятия космической сферы десятилетиями совершали хищения. Раскрыть преступления удалось только при новом руководстве корпорации.