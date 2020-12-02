Мишустин оценил успехи Китая в борьбе с COVID-19

Успехи Китая в борьбе с распространением коронавирусной инфекции заслуживают самой высокой оценки. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 2 декабря, на регулярной встрече глав правительств РФ и Китая в формате видеосвязи.

Российский премьер напомнил, что в сложившейся ситуации Россия и Китай поддерживают друг друга: направляют гуманитарную помощь, помогают с медицинским персоналом, налаживают производство вакцин и современных лекарственных средств.

«Хотел бы поблагодарить партнеров за оказанную поддержку», — сказал глава кабмина. По словам Мишустина, в условиях пандемии Москва и Пекин в том числе поддерживают друг друга, направляют гуманитарную помощь, налаживают производство вакцин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Неделю назад ученые из Китая предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии. В своем исследовании китайские специалисты опирались на филогенетический анализ, то есть на данные о мутациях вируса.

Ученые из Великобритании раскритиковали работу коллег и усомнились в ее доказательности.

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