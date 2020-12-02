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Радиостанция «Комсомольская правда» разыграет гектар земли

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Радиостанция «Комсомольская правда» имеет традицию дарить особенные подарки под каждый Новый год.

В этом году они предоставляют уникальную возможность выиграть целый гектар земли. То есть стать практически латифундистом! Счастливым обладателем земельного участка по-модному Новорижскому направлению, в 160 км от Москвы. И ведь это не просто шанс сделаться дачником или тем паче — крестьянином. Если вдуматься, то это возможность изменить направление всей своей жизни с учетом новых предлагаемых обстоятельств, когда плодотворно работать можно где угодно, в том числе далеко от офиса на свежем воздухе. А свежий воздух — это залог здоровья, что в наши дни особенно важно.

Земельным наделом можно распорядиться по-разному: хотите — организуйте ферму и пасите коз, можно развести кур или разбить сад-огород и наблюдать весной яблони в цвету. А как их вырастить, радио КП опять-таки в свое время подскажет: в эфире звучит множество тематических передач для любителей и устроителей загородной жизни.

Словом, мы делаем грандиозное, соблазнительное предложение, от которого никто не имеет права отказываться! В канун Нового года и Рождества могут произойти самые настоящие чудеса, на которые так настроена наша радиостанция.

Участвуйте в новогоднем розыгрыше «Земля на миллион»!

И ведь делать практически ничего не нужно.

Просто зайдите на сайт radiokp.ru и оставьте заявку.

С 1 по 25 декабря 2020 каждый день ведущий Михаил Антонов будет проводить отборочные туры. А 26 декабря узнаем имя победителя! Читайте подробности на сайте radiokp.ru. И пусть «Земля на миллион» достанется именно вам!

Удачи и с наступающим, друзья!

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