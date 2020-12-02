Под Ярославлем арестовали организатора производства подпольного алкоголя

Следствие предъявило обвинение руководителю производства подпольного алкоголя, организованного в Ярославской области, он арестован. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в среду, 2 декабря.

По ее словам, следственные органы СК по региону предъявили обвинение 33-летнему уроженцу одной из республик Южного Кавказа в совершении преступлений по ч. 2 ст. 238 («Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»), ч. 2 ст. 171.3 («Незаконные производство и оборот этилового спирта») и ч. 6 ст. 327.1 («Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок») УК РФ.

«Судом на основании ходатайства следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит сайт СКР слова Петренко.

Она отметила, что задержанный находился в федеральном розыске за совершение ряда преступлений в Подмосковье, в том числе за незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции.

По данным следствия, в Переславском районе Ярославской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Росгвардия выявили производство поддельного алкоголя под видом известных отечественных и зарубежных марок. Экспертиза показала, что в производимой продукции содержался метиловый и изоамиловый спирты. В ходе следствия установили, что она являлась опасной для здоровья граждан.

Петренко отметила, что преступная группа действовала вплоть до 28 ноября. На производстве работали более 20 мигрантов из стран Средней Азии.

Общая стоимость изъятого превышает 500 млн рублей, пишет «Газета.ру». Для изъятия всей продукции потребуется более 30 20-тонных грузовиков.

На данный момент конфисковано свыше 500 тыс. бутылок готовой продукции, 200 тыс. штук тары, 40 палет с бочками спирта по 15 куб. м каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки.

В конце августа сотрудники правоохранительных органов изъяли 6 т поддельного спиртного элитных брендов из гаража в поселке Петро-Славянка в Санкт-Петербурге. Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»).