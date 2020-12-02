Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Более 28 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой дешевой и доступной вакциной от COVID-19
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Небензя усомнился в целесообразности новых саммитов нормандского формата
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Мир
Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Под Ярославлем арестовали организатора производства подпольного алкоголя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следствие предъявило обвинение руководителю производства подпольного алкоголя, организованного в Ярославской области, он арестован. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в среду, 2 декабря.

Последняя реплика: как не нарваться на подделку
Объемы фальсификации популярных и недорогих товаров растут с наступлением кризиса и уходом торговли в онлайн

По ее словам, следственные органы СК по региону предъявили обвинение 33-летнему уроженцу одной из республик Южного Кавказа в совершении преступлений по ч. 2 ст. 238 («Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»), ч. 2 ст. 171.3 («Незаконные производство и оборот этилового спирта») и ч. 6 ст. 327.1 («Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок») УК РФ.

«Судом на основании ходатайства следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит сайт СКР слова Петренко.

Она отметила, что задержанный находился в федеральном розыске за совершение ряда преступлений в Подмосковье, в том числе за незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции.

По данным следствия, в Переславском районе Ярославской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Росгвардия выявили производство поддельного алкоголя под видом известных отечественных и зарубежных марок. Экспертиза показала, что в производимой продукции содержался метиловый и изоамиловый спирты. В ходе следствия установили, что она являлась опасной для здоровья граждан.

Петренко отметила, что преступная группа действовала вплоть до 28 ноября. На производстве работали более 20 мигрантов из стран Средней Азии.

Общая стоимость изъятого превышает 500 млн рублей, пишет «Газета.ру». Для изъятия всей продукции потребуется более 30 20-тонных грузовиков.

На данный момент конфисковано свыше 500 тыс. бутылок готовой продукции, 200 тыс. штук тары, 40 палет с бочками спирта по 15 куб. м каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки.

В конце августа сотрудники правоохранительных органов изъяли 6 т поддельного спиртного элитных брендов из гаража в поселке Петро-Славянка в Санкт-Петербурге. Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020