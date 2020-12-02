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В Приднестровье ответили на призыв Санду о выводе миротворцев

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Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о попытке создать искусственную проблему вывода войск из региона. На эту тему он высказался 1 декабря в беседе с «Парламентской газетой».

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Красносельский считает, что призывы молдавских представителей вывести с территории Приднестровья Оперативную группу российских войск (ОГРВ) носят политический характер. Таким образом, по его словам, Кишинев пытается сместить акценты с реальной повестки диалога Кишинева и Тирасполя.

«На фоне очевидной неготовности Молдовы к ответственному диалогу с Приднестровьем призывы к пересмотру миротворческого формата являются попыткой осуществить подмену понятий. Вместо того чтобы последовательно решать вопросы из международной поддержанной переговорной повестки социально-гуманитарной направленности, молдавская сторона в очередной — наверное, уже в сотый — раз поднимает искусственную проблему «вывода войск», — отметил он.

Как подчеркнул Красносельский, сегодня нет никаких юридических оснований и предпосылок для какого-либо изменения действующего формата миротворческой операции. В связи с этим он призвал власти Молдавии проявить больше ответственности и вдумчивости, в частности при формулировании своей позиции.

На пресс-конференции 30 ноября избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода из Приднестровья ОГРВ, а также вывоза оружия. По ее словам, в регионе давно нет опасности военных действий, в связи с чем нужно сделать миротворческую миссию гражданской — под эгидой ОБСЕ.

В интервью украинским СМИ 20 ноября она также заявляла, что нужно вывести российских миротворцев из Приднестровья. Политик подчеркивала, что формат урегулирования еще не найден.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 декабря, что нахождение российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, и обусловлено в том числе необходимостью охраны военных складов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что российские миротворцы находятся в этом регионе согласно решениям группы «5+2» и поддерживают там стабильность.

Приднестровский конфликт, между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы из России поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

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