В Европе подают в суд на Apple из-за неработающих смартфонов, сообщает телеканал «Известия». Иск подготовила организация защиты прав потребителей. В Euroconsumers считают, что Apple умышленно замедляет работу гаджетов. Компания делает всё, чтобы увеличить спрос на новые товары. Претензии касаются более 3 млн iPhone 6, iPhone 7 и iPhone SE. Euroconsumers выступит с иском в судах Бельгии, Испании, Италии и Португалии. Организация требует компенсации в размере €180 млн. В американской корпорации назвали претензии фактически и юридически неверными.

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