Совет Федерации одобрил закон об удаленной работе

Совет Федерации 2 декабря одобрил закон об удаленной работе.

В конце ноября документ приняла Госдума, пишет «Газета.ру». Проект предусматривает системную переработку норм дистанционной работы и доступность их применения.

В частности, работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты.

В то же время перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы. Кроме того, сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.

Планируется, что закон об удаленной работе вступит в силу в России с января 2021 года.

На прошлой неделе стало известно, что в настоящий момент в России около 6,5% трудоспособного населения работают в удаленном режиме, что в 110 раз больше, чем в 2019 году.

В начале ноября были опубликованы результаты опроса, согласно которому лучшими городами для развития карьеры при дистанционной работе являются Москва, Казань и Новосибирск, худшими — Челябинск и Омск.